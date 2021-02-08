Сегодня в Югре ожидаются опасные погодные явления Фото: Виктория Терина

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля местами в Ханты-Мансийском округе ожидаются сильный снег, ветер порывами до 18-20 м/с, гололед, метель.

Спасатели напоминают автовладельцам быть максимально бдительными и внимательными за рулём. В темное время суток и в сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автомобиль вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Пешеходам также нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. На период гололеда рекомендуем подобрать обувь с нескользящей подошвой. При порывах ветра из-за перехлеста линий электропередач могут возникнуть перепады напряжения в электрической сети в домах и квартирах. Во избежание короткого замыкания и пожаров нужно немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток. В период непогоды рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте.

При возникновении происшествия или аварийной ситуации незамедлительно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».