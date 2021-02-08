Югорчанин хранил коноплю на даче Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Нижневартовском районе сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО – Югре вместе с коллегами из МО МВД России «Нижневартовский» задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Во время осмотра дачного дома, в котором проживает мужчина, а также нежилого помещения, расположенного на участке, сотрудники полиции обнаружили высушенные растения. Согласно экспертизе, исследуемые части растения содержат наркотическое средство «тетрагидроканнабинол» и являются частями растения «конопля». Общий вес запрещенных веществ составил более 2,2 килограммов.

Во время обыска у мужчины забрали горшки с грунтом, семена и удобрения.

Против нарушителя закона возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств. Наказание, которое ему грозит - лишение свободы сроком до 10 лет.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.