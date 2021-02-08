Сотрудники детской поликлиники в Нягани прививаются от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Масштабная вакцинация от COVID-19, начавшаяся в середине января 2021 года, продолжается. Сотрудники БУ «Няганская городская детская поликлиника» активно прививаются от коронавируса. Так, без всякого принуждения и понуждения решил привиться медицинский психолог Сергей Саулко и пояснил своё решение тем, что мотивация к вакцинации у него самая житейская, но очень важная - в семье двое маленьких детей и нет желания нести коронавирусную заразу домой. К тому же, его папе 81 год и он также самостоятельно записался на вакцинацию и привился, говоря, еще хочется пожить.

Первую прививку психолог сделал сразу же после новогодних каникул. Перенес её отлично, никаких побочных реакций не было. Вторую поставил, как и положено по протоколу вакцинации, через 20 дней. Самочувствие оценивает на 5+.

- Непосредственно перед вакцинацией я прошел первичный осмотр врача. Мне измерили температуру, сатурацию кислорода, провели визуальный осмотр на отсутствие простудных проявлений. Заполнил анкету на наличие хронических заболеваний. И все. Сделал прививку. Симптоматики никакой, чувствую себя отлично - отмечает Сергей Саулко.

- На сегодняшний день полный курс вакцинации завершили еще 5 сотрудников детской поликлиники. Им был введен I и II компонент «Гам - КОВИД – Вак» (Спутник V). 17 медицинских работников получили I компонент данной вакцины. На очереди остальные работники учреждения, в том числе и немедицинские сотрудники - сообщает Екатерина Шишигина, врач - эпидемиолог детской поликлиники.

Записаться на прививку можно на портале Госуслуг, а те, кто прошел процедуру вакцинации получают соответствующий сертификат.