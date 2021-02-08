Погода в Югре на 8 февраля 2021 года: сильный ветер и снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 8 февраля: Днём температура воздуха -18,-23 °С, местами -25,-30 °С, по восточным районам -10,-15 °С. Ночью -20,-25 °С, при прояснениях -27,-32 °С, по восточным районам -10,-15 °С. Облачно. Снег от небольшого до умеренного, ночью местами сильный снег. В отдельных районах гололед, метель. Ветер переменных направлений 9-14 м/с, ночью порывы до 18-20 м/с, днем до 16-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -18,-20 °С, ночью -21,-23 ºС. Облачно. Снег. Ветер переменных направлений 9-14 м/с.

В Сургуте: Днём -16 °С, ночью -22 °С, небольшой снег, ветер южный 2-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -15 °С, ночью -20 °С, небольшой снег, ветер южный 2-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -17 °С, ночью -25 °С, небольшой снег, ветер ветер южный 2-7 м/с.

В Когалыме: Днём -18 °С, ночью -23 °С, небольшой снег, ветер западный 4-7 м/с.

Этот день называли - днём Федора Студита и говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день - такова и весна будет. А также день носил название «гороховый». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно - тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.