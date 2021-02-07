Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 февраля 2021 года увеличилось на 149 человек

Covid-19 Фото: Виктория Стеблова

В Югре зарегистрировано за сутки 149 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 48 778 случаев COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 5 человек бессимптомное течение болезни.

Контакт заражения установлен в 148 случаях, по 1 контакт уточняется. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 993 жителей региона, сняты с наблюдения – 180 043 югорчан.

Фото: Оперштаб Югра

Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 40; Нефтеюганском районе – 19; Нефтеюганске – 14; Берзовском районе - 9.

Средние показатели: в Нягани – 8; Ханты-Мансийске– 8; Нижневартовске – 7; Югорске – 7; Сургутском районе – 7; Октябрьском районе – 6; Советском районе – 5.

В конце списка: в Мегионе – 4; Радужном – 4; Покачах - 4; Белоярском районе - 3; Когалыме – 2; Урае – 2.

В тяжелой форме коронавирус переносят 88 пациентов, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 685 человек. За сутки вылечились ещё 171 человек, за весь период пандемии выздоровели 45 965 югорчанина.