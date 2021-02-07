Подведены итоги работы за 2020 год в следственном управлении СК России по ХМАО-Югре

Более 2000 уголовных дел

В Югре в следственном управлении состоялось заседание коллегии с участием руководителей территориальных следственных отделов. Заседание произошло в формате видеоконференции, на которой были подведены итоги работы управления за 2020 год, обсуждены результаты служебной деятельности территориальных следственных отделов.

В прошедшем году, в производстве следователей следственного управления находилось более 2000 уголовных дел, из них: 910 уголовных дел – многоэпизодные, направлены в суд, всего расследовано 1593 преступления различной категории.

Одним из приоритетных направлений следственной работы является противодействие коррупции. За 2020 год следователями расследовано 184 коррупционных преступления, за совершение которых перед судом предстали 60 должностных лиц. Общий ущерб от таких преступлений составил более 19 миллионов рублей, из которых более 14 миллионов возмещено на стадии досудебного производства, кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью более 15 миллионов наложен арест..

В 2020 году было возбуждено 18 уголовных дел о преступлениях экстремистской и террористической направленности. На данный момент, 2 дела направлены в суд, по остальным расследование продолжается.

Также, 27 уголовных дел было возбуждено по фактам невыплаты заработной платы. Принятыми следственным управлением мерами по оконченным уголовным делам возмещена задолженность по заработной плате перед 86 гражданами на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Особое внимание следственным управлением уделяется защите несовершеннолетних. В ушедшем году сотрудниками СК возбуждено 166 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Расследование 153 преступлений, по которым признаны потерпевшими 155 детей, завершено, уголовные дела рассматриваются судом. Более 55% этих преступлений составляют посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу личности.