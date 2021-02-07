Погода в Югре на 7 февраля 2021 года: местами сильные осадки

Заснеженные виды Фото: Виктория Стеблова

С 07 по 08 февраля по западным и центральным районам округа прогнозируются неблагоприятные явления: в течение суток 07 февраля 2021 г. местами по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ожидаются сильные осадки, гололедные явления, метель, ветер порывами до 19 м/с; 08 февраля по западным и центральным районам сильный снег, метель, ветер порывами 15-19 м/с.

Фото: МЧС Югра

Метеорологическая обстановка в Югре 7 февраля: Облачно. Умеренные, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер переменных направлений 8-13 м/с, порывы до 19 м/с. Температура ночью -1,-6 °С, местами -11,-16 °С, по северным районам до -30 °С, днем +1,-4 °С, местами -9,-14 °С, по северным районам -30 °С.

По г. Ханты-Мансийску: Облачно. Мокрый снег. Ветер переменных направлений 8-13 м/с. Температура ночью -1,-3 °С, днем -1,+1 °С.

В этот день на Руси отмечался Григорьев день. В деревнях считалось, что 7 февраля нужно делать добрые дела и вспоминать о чужих хороших поступках. При этом, о своих добрых поступках было принято молчать. Добро делалось для собственной души.