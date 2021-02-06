Электрик из Ханты-Мансийска украл карту коллеги и снял с нее 110 тысяч рублей

Электрик из Ханты-Мансийска украл карту коллеги и снял с нее 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

29-летний электрик одной из обслуживающих компаний города Ханты-Мансийска, завладев банковской картой, принадлежащей его 61-летней коллеге, обналичил в банкомате порядка 110 тысяч рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды.

– По словам заявителя, он неоднократно ранее доверял банковскую карту молодому коллеге, однако о его преступных намерениях не подозревал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, – сообщили в МОМВД России «Ханты-Мансийский».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.