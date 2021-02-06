Показатели нацпроектов в Ханты-Мансийске за год полностью выполнены. Фото - admhmao.ru.

Показатели нацпроектов в Ханты-Мансийске за год полностью выполнены. Об этом стало известно по итогам очередной онлайн-встречи губернатора автономного округа Натальи Комаровой с югорчанами.

Глава региона акцентировала на том, что в Ханты-Мансийске экономический рост должен быть ускоренным в том числе в связи с расширением границ города: «Много вопросов при подготовке к встрече поступило от жителей пригородных территорий, новых районов. Это сигнал для властей, реакция на который должна стать частью программ территориального развития».

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции особое внимание местные власти уделяли социальной поддержке граждан старшего поколения: в городе проживают 8 703 неработающих пенсионера, которым оказаны дополнительные меры поддержки из местного бюджета на сумму более 100 миллионов рублей.

Также стало известно, что при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за год в Ханты-Мансийске выполнены работы по благоустройству 10 общественных и 2 дворовых территорий; построены новые тротуары, детские площадки, велодорожки, отремонтирована центральная площадь; выполняются работы по обустройству новых микрорайонов. Общая площадь благоустроенных территорий по итогам года превысила 155 тысяч квадратных метров.

Всего на реализацию проекта в 2020 году за счет бюджетов всех уровней направлено 567 миллионов рублей.