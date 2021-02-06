Югорчане поучаствуют в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций». Фото - "Лидеры интернет-коммуникаций" в ВК.

Югорчане поучаствуют во Всероссийский конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций». Для этого необходимо до 26 февраля зарегистрироваться на сайте проекта лидерыинтернета.рф. Его участниками могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере.

Отметим, что конкурс проводится в несколько этапов. По окончании регистрации с марта по апрель состоится дистанционный этап, в ходе которого участникам предстоит пройти онлайн-тестирование для оценки профессиональных знаний и личностных качеств.

– В апреле-мае пройдут полуфиналы, по окончании которых состоится финальный этап. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов и наставников России, получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе Московского государственного университета, – отметили в администрации ХМАО.

Лучшие будут включены в кадровый резерв автономной некоммерческой организации «Диалог» и пресс-служб органов власти.