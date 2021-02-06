В Советском районе вышедший из тюрьмы рецидивист порезал парня. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции № 1 ОМВД России по Советскому району поступило сообщение от дежурного единой диспетчерской службы по факту причинения тяжких телесных повреждений 27-летнему жителю поселка Пионерский. Сотрудники полиции установили личность причастного к деянию. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель, которой прямо под Новый год освободился из мест лишения свободы.

– Установлено, что в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений он нанес три колото-резаных ранения в область левого плеча и брюшную область пострадавшему, – сообщили в ОМВД России по Советскому району.

Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемый задержан, в настоящее время он арестован.