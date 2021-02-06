В Пыть-Яхе полиция и волонтеры рассказывают жителям о дистанционных мошенничествах. Фото - ОМВД России по г. Пыть-Яху.

К очередному профилактическому мероприятию, направленному на осведомленность граждан о видах дистанционного обмана, присоединилась пыть-яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист». Волонтеры вместе с полицейскими рассказывали горожанам о различных способах мошенничества.

Организаторы мероприятия раздавали памятки, в которых кратко и доступно изложены все основные способы обмана и указан алгоритм действий в случае, если у человека возникло подозрение в совершении в отношении него противоправных действий.

– Граждане активно принимали участие в беседе, внимательно слушали волонтеров и благодарили за полезную информацию. Также полицейские и волонтеры проводят поквартирный обход в вечернее время суток, когда большинство жителей приходят с работы домой. Так можно охватить как можно большую аудиторию, – рассказали в ОМВД России по г. Пыть-Яху

Подобные мероприятий совместно с волонтерами «Активист» будут проводиться на регулярной основе.