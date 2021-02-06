Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 февраля 2021 года увеличилось на 168 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 48 629 человек.

Оперативная информация о новых случаях коронавируса в Югре за последние сутки: По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 40, с симптомами ОРВИ – 125, в бессимптомной форме заболевания – 3. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 48 629. Выздоровели за весь период пандемии – 45 794 человека.

За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровело 3 436 326 человек.