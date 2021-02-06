Погода в Югре на 6 февраля 2021 года: резкое потепление

В Югре ожидается резкое потепление. Фото: Вадим Бегун

Метеорологическая обстановка в Югре 6 февраля: Облачно. Умеренные, местами небольшие, по западным районам сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер переменных направлений 6-11 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура ночью -10,-15 °С, местами -20,-25 °С, по юго-западным районам -4, -9 °С, днем +2,-3 °С, местами -7,-12 °С, по северо-западным районам -17,-22 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно. Ночью снег, днем мокрый снег. Ветер переменных направлений 6-11 м/с. Температура ночью -11,-13 °С, днем -0,+2 °С.

В Сургуте: Днём 0 °С, ночью -13 °С, пасмурно, небольшой мокрый снег, южный 4-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -1 °С, ночью -14 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-восточный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -14 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер юго-южный 4-6 м/с.

В Когалыме: Днём -1 °С, ночью -15 °С, пасмурно, снег, ветер южный 4-8 м/с.

В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: "Какова Аксинья - такова весна". "Если на Аксинью вёдро (хорошая погода) - весна будет красная (хорошая)". Наши предки говорили: "На полузимницу дорогу переметает - корм подметает". Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.