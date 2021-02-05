В Югре ожидаются опасные погодные явления Фото: Виктория Терина

По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля в течение суток местами ожидается сильный снег, днём сильный ветер порывами до 16 м/с, гололед и метель.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу предупреждает: при плохой погоде повышаются риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. В случае ухудшения видимости из-за метели водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ГИБДД. А также пешеходам в условиях плохой видимости необходимо быть особенно осторожными при переходе через проезжую часть. При гололеде на тротуарах, остановках городского транспорта, ступеньках при входе в магазины и дома – необходимо быть осторожными.

При порывах ветра из-за перехлеста линий электропередач могут возникнуть перепады напряжения в электрической сети в домах и квартирах. Чтобы избежать короткого замыкания и пожаров нужно немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам 101 или 112.