Югорчанка отдала более полумиллиона рублей «на благотворительность» Фото: pixabay.com

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница окружной столицы.

Югорчанка рассказала, что в ноябре 2020 года ей позвонила женщина и, представившись двоюродной сестрой заявительницы, сообщила, что занимается благотворительностью. Для перевода денег нуждающимся «сестре» нужен посредник, который поможет при ей с банковскими операциями. Лже-родственница уговорила югорчанку перевести 600 тысяч рублей на обслуживание банковского счета, с которого будет поступать материальная поддержка малообеспеченных людей.

Как объяснила пострадавшая, свою двоюродную сестру она помнит смутно, так как последний раз они виделись в детстве. Кроме того, сестра вышла замуж и уехала на постоянное место жительство в Канаду. Но звонившая женщина смогла убедить югорчанку в их родстве.

Не смутило женщину и то, что все звонки поступали из-за границы – из Канады и Малайзии.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела и если мошенников поймают, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.