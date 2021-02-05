В Югре отремонтируют подстанцию, которая будет питать первую особую экономическую зону в округе Фото предоставлено КП

Тюменские энергетики начали подготовку к работе на сезон осень-зима 2021-2022. Уже сейчас на этот период запланированы капитальные и средние ремонты оборудования на тринадцати подстанциях, которые обеспечивают энергоснабжение потребителей нефтегазовой отрасли в северо-западной части ХМАО – Югры. В целом затраты на ремонтные мероприятия составят более 22,5 миллионов рублей.

Представители компании «Россети Тюмень» отметили, что в рамках запланированных работ будет проведен ремонт важного энергообъекта – подстанции «Заречная» мощностью 80 МВА, которая на первом этапе станет питающим центром промышленной площади особой экономической зоны в Нягани.

Минэкономразвития России предварительно одобрил создание такой площадки, ее строительство начнется в ближайшие три года, как только все утвердится. На территории особо экономической зоны реализуют крупнейшие в регионе проекты в сфере лесопереработки, производства стройматериалов и химической промышленности. Все это поможет сформировать около полутора тысяч новых рабочих мест в Нягани. Что касается объема инвестиций в проект, затраты превысят 22 миллиарда рублей.

Также представители энергокомпании подчеркнули, что при необходимости на втором этапе развития особой экономической зоны выдача мощности подстанции «Заречная» может быть увеличена до 100 МВт.

Напомним, что, помимо масштабных ремонтов, энергетики планируют и строительство крупных энергообъектов в ХМАО – Югре. Так, ранее мы писали о планировании возведения четырех новых подстанций на территории Нефтеюганского района, которые позволят улучшить надежность, безопасность и качество электроснабжения потребителей.