Сотрудники Роспотребнадзора Югры прививаются от COVID-19 Фото: pixabay.com

В медицинские организации округа поступил очередной транш вакцины против коронавируса Гам-Ковид-вак. Это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вакцина основывается на аденовирусном векторе. При этом генетический материал аденовируса, вызывающий инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса, безопасного для организма, но способствующего выработке антител.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, привиты 125 жителей Югорска, 250 жителей Советского района, в том числе сотрудники Территориального отдела Роспотребнадзора ХМАО-Югры в Югорске и Советском районе.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре информируют югорчан, что болезнь лучше предупредить, чем лечить и на личном примере показывают, что свой здоровье и здоровье своих близких нужно беречь.