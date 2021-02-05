Сургутянина, скрывавшегося от следствия и военкомата, задержали в аэропорту Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте продолжается расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя, который уклонился от прохождения военной службы.

Молодой человек в период с июля 2019 года без уважительных причин и оснований для отсрочки не явился на призывной участок для прохождения комиссии и других мероприятий, связанных с призывом в армию. Пытаясь всячески уклонится от прохождения военной службы и от уголовной ответственности, обвиняемый по советам неизвестных людей, даже сменил свою фамилию, а в 2020 году уехал из Югры.

Во время следствия обвиняемый объявлен в федеральный розыск, но его смогли всё таки найти. Стало известно, что Данил Андреевич скрывается в Москве. Дальнейшие его передвижения контролировались правоохранительными органами и 30 января 2021 года при прибытии в Сургут парня задержали во время выхода из самолета.

Его дальнейшая судьба решается, расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что за 2020 год следователями расследовано 22 подобных уголовных дела. При этом привлечение молодых людей к уголовной ответственности не снимает с них обязанности проходить военную службу и, после погашения или снятия судимости, они вновь призываются в ряды Вооруженных сил.