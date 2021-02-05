В Югре сотрудники УФСИН помогают в получении паспорта осужденным Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В прошлом году сотрудники УФСИН России по ХМАО-Югре помогли получить паспорта 219 осуждённым. По закону, в случае отсутствия паспорта в личном деле осуждённого или, если срок его действия истёк, администрация исправительного учреждения при его освобождении заранее помогает в оформлении документа. Сотрудники подразделений специального учета подведомственных УФСИН учреждений вместе со специалистами миграционной службы решают вопросы связанные с оформлением и выдачей документов.

Когда осуждённый поступает в колонию, сотрудники отдела изучают его личное дело, выясняют - есть ли в нём документ, удостоверяющий личность. Они готовят полный пакет документов, который направляется в подразделение по вопросам миграции по месту нахождения исправительного учреждения. Полученный паспорт хранится в личном деле осуждённого и выдается на руки в день освобождения.

Госпошлина оплачивается за счет средств осужденного. Если их нет, расходы покроет государство. По итогам 2020 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Югры оформили и приобщили к личным делам осужденных 219 паспортов, сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре.

Документы дают возможность людям после освобождения получить социальные выплаты, стать на учёт в службу занятости, устроиться на работу, что является существенной профилактикой совершения повторных преступлений.