Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 февраля 2021 года увеличилось на 154 человека Фото: pixabay.com

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано и подтверждено 154 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах за сутки. За весь период зарегистрировано и лабораторно подтверждено 48 461 случай новой коронавирусной инфекции в регионе.

По клинической картине: на момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 147 случаях, по 7 заболевшим контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) остаются 9 460 человек, сняты с наблюдения – 179 025 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 742 человека, всего прошли обследование 1 343 504 северянина.

За сутки больше всего заболевших выявлено: в Сургуте – 34; Советском районе – 18; Югорске – 13; Мегионе – 12; Урае – 11; Нижневартовске – 10.

Также выявлены заболевшие: в Нефтеюганске – 7; Ханты-Мансийске – 6; Нефтеюганском районе – 6; Покачах – 5; Пыть-Яхе – 5.

В конце списка: Белоярский район – 4; Октябрьский район – 4; Когалым – 3; Лангепас – 3; Нягань – 3; Кондинский район – 3; Сургутский район – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Радужный – 1.

В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 681 человек в округе. За сутки вылечились 178 человек, за весь период пандемии –выздоровели 45 579 югорчан.