В Югру доставили 11 970 доз вакцины «Спутник-V» Фото: pixabay.com

Ещё 11 970 доз вакцины «Спутник-V» доставили в Югру. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своём Instagram-аккаунте.

- Доставка вакцины в медицинские организации округа с соблюдением «холодовой цепи» будет произведена в ближайшие 5 дней, - отметил глава ведомства.

Прививочные кабинеты действуют в 34 медучреждения округа: 82 стационарных и 35 мобильных комплексов. Специалисты могут привить более двух тысяч человек в смену.

Записаться на вакцинацию можно на сайте Госуслуг, с помощью электронной регистратуры или по телефонным номерам, размещенным на сайтах больниц и поликлиник. Массово вакцина начала поступать в Югру в январе и поставки новых партий продолжатся. Напомним, КП сообщала ранее где сделать прививку от коронавируса в Югре, о всех пунктах вакцинации. А также о том, что югорчане могут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн.

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