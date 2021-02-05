Житель Нефтеюганска поверил лже-полицейскому и лишился крупной суммы Фото: скриншот с видео ОМВД России по г. Нефтеюганску

В полицию Нефтеюганска обратился 49-летний местный житель и рассказал, что на днях ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и предупредил об оформленном на него кредите. Югорчанин не поверил звонившему и сбросил звонок. Однако, после этого, ему перезвонил «сотрудник полиции», номер которого определился как стационарный.

Аферисты при помощи IP-телефонии подменили номер телефона на один из реальных УМВД России по ХМАО – Югре. Лже-полицейский порекомендовал следовать инструкциям сотрудников банка, которые якобы находятся в разработке.

В результате потерпевший снял все свои деньги с банковских карт, часть из которых кредитные, и перевёл всё на «безопасную» ячейку. Общая сумма получилась внушительная - 1 миллион 65 тысяч рублей. СО ОМВД России по городу Нефтеюганску возбуждено уголовное дело.

Полиция Югры обращает внимание на то, что сотрудники полиции не звонят сами и не сообщают информацию о мошенниках, которые находятся под подозрением. Подобная информация противоречит ведению оперативных мероприятий и следствию.