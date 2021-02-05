Спасатели напомнили югорчанам о правилах поведения на льду Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе сотрудники МЧС, полиции, инспекторы ГИМС, представители органов местного самоуправления и волонтеры проводят беседы с северянами о безопасности на водоемах зимой.

С начала года патрульные группы провели более 20 рейдов по местам массового выхода людей на лед, побеседовали с любителями зимней рыбалки.

- Цель таких совместных профилактических рейдов одна: предотвратить несчастные случаи на водоемах. Мы выезжаем в традиционные места ловли рыбы, объясняем любителям подледного лова, как избежать опасности, стараемся обучить навыкам самоспасания, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Нефтеюганского инспекторского отделения Игорь Кузнецов.

Водоемы даже после самого крепкого мороза могут представлять опасность. Причиной могут быть подводные течения, родники и даже камыши. Особенно опасно выходить на лёд водоемов, расположенных вблизи гидроэлектростанций из-за сброса теплых вод.

Спасатели призывают югорчан соблюдать правила безопасности у водоёмов и настоятельно рекомендуют: прежде чем выйти на лёд, необходимо убедиться в его прочности, например, с помощью палки. При каких-либо сомнениях, лучше отказаться от идеи выхода на водоём и не разрешать детям самостоятельно выходить на лёд.