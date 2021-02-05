Погода в Югре на 5 февраля 2021 года: облачно с прояснениями Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 5 февраля: Днём температура воздуха -10,-15 °С, местами -17,-22 °С, по юго-западным районам -4,-9 °С. Ночью -20,-25 °С, по северным районам -27,-32 °С, по юго-западным районам -13,-18 °С. Облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днём на большей части территории снег от небольшого до умеренного. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -10,-12 °С, ночью -20,-22 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём -15 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, юго-восточный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -15 °С, ночью -11 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -14 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём -19 °С, ночью -13 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 3-5 м/с.

В этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица - это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня - второй половине.