В Югре создали уникальный фотопроект «Красная зона» Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

«Красная зона» больницы Ханты-Мансийска - закрытая территория, где разворачивается настоящая борьба за жизни пациентов, неделями, а порой и месяцами для каждого из них. Для спасения больных объединились врачи разных специальностей, на круглосуточном посту - средний и младший медицинский персонал, а также - великое желание человека жить.

Для того, чтобы передать всю драматургию происходящего и уловить животрепещущие моменты действительности творческая мастерская «Грандфото.РФ» и Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска создали совместный творческий проект «Красная зона». Авторы показали подвиг врача языком современного искусства.

- Для нас проект очень важен. Он показал нам, как мы изменились. В «красной зоне» идет проверка на прочность, выдержку, профессионализм, стрессоустойчивость. Мы стали другими: сильными, мудрыми, организованными. Нам кажется бесценной каждая минута человеческой жизни, мы знаем истинную суть командной работы, мы обрели понимание великого - в малом, - рассказала Елена Кутефа, главный врач окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Выставка готовится к открытию 5 февраля на площадке окружной картинной галереи в столице Югры.