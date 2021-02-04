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Уже судимый житель Советского снова попался на краже

Мужчина украл 14 бутылок алкоголя, большую часть которого выпил
Виктория Терина
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Уже судимый житель Советского снова попался на краже Фото: ОМВД России по Советскому району

Уже судимый житель Советского снова попался на краже Фото: ОМВД России по Советскому району

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратился 34-летний местный житель, который рассказал, что в дом его матери залез вор.

Полицейские нашли преступника, им оказался 42-летний местный житель. С утра и до самого вечера он находился в гостях у своего знакомого, с которым употреблял спиртное. Затем мужчина направился гулять по улицам Советского и наткнулся на один из домов, расположенных улице Кирова. Он заметил, что в доме никого нет, так как свет в окнах не горел и снег возле дома не расчищен, после чего решил попасть внутрь и найти что-нибудь ценное.

В холодильнике он обнаружил морс, который выпил, на прикроватной тумбочке увидел пару флаконов духов и положил их в карман. В кухонном шкафу нашел несколько бутылок алкоголя, часть из которой забрал с собой и снова направился к своему товарищу.

Во время застолья со своим приятелем, югорчанин понял, что потерял телефон. Решив, что оставил его в доме, он снова направился туда. На этот раз на глаза мужчины попался старый кассетный магнитофон, чемодан с вещами, в который он сложил оставшиеся бутылки с алкоголем. Во время обыска полицейские забрали у задержанного чемодан, магнитофон и 2 бутылки коньяка, из четырнадцати бутылок, похищенных им.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Мужчина уже судим раньше за подобные преступления и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Криминал