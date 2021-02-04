В Югре завершили расследование дела о незаконном обороте черной икры Фото: pixabay.com

Следственными органами завершено расследование уголовного дела против 41-летнего жителя города Сургута. Мужчина обвиняется по статье "незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ".

Как сообщили в следственных органах, в 2020 году житель Сургута незаконно купил икру амурского осетра. Этот вид рыбы, относящийся к семейству осетровых, занесен в Красную книгу РФ. Затем мужчина собирался продать икру через интернет. Договорившись с покупателем в помещении железнодорожного вокзала станции Сургут, продал икру в объеме 0,5 килограмма за 15 тысяч рублей.

Следствием собрано достаточно доказательств вины сургутянина, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.