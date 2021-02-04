В Югре заблокировали сайт о продаже наркотиков Фото: Виктория Терина

Прокуратура Октябрьского района обнаружила сайт с запрещенной информацией, который открыт для неограниченного доступа всех пользователей, в том числе детей. На странице сайта содержалась информация о возможности покупки наркотиков, в том числе через закладки.

По закону распространять подобную информацию запрещено и чревато уголовной или административной ответственностью. Так, за незаконный сбыт наркотиков грозит ответственность по статьей 228.1 УК РФ.

Для того, чтобы закрыть доступ югорчан к сайту, прокурор района обратился в суд с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и в настоящее время доступ к запрещенному сайту заблокирован.

Напомним КП сообщала ранее: Прокуратура Когалыма заблокировала сайты с межрасовой ненавистью. За подобный контент также установлена уголовная ответственность.