Сургутянка убила мужа ножом во время ссоры Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте обнаружено тело 46-летнего местного жителя с ножевым ранением. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщают в следователи, в вечернее время 03 февраля 2021 года один из жителей дома по улице Маяковского города Сургут сообщил в скорую об обнаружении тела соседа с ножевым ранением.

Как выяснилось во время первоначального следствия около 23 часов мужчина распивал алкоголь со своей 39-летней супругой и у них возникла ссора на бытовой почве, которая переросла в драку. В это время женщина ударила мужчину кухонным ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Сургутянка хотела скрыть свою причастность к убийству и сообщила соседу, что войдя в квартиру увидела тело супруга, который, по ее мнению сам нанес себе рану.

Во время допроса, женщина поняла, что все улики против неё и созналась в убийстве. По уголовному делу продолжается расследование, решается вопрос о дальнейшей судьбе женщины.