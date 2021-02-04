Сургутянин хотел развлечься с путаной, но она оказалась мошенницей

Сургутянин хоте развлечься с путаной, но она оказалась мошенницей Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратился 25-летний мужчина, который пострадал от действий мошенников.

Молодой человек рассказал, что на сайте «geishi-surguta.com» он увидел информацию о интимных услугах. Мужчина позвонил на указанный номер и договорился о встрече с девушкой, которая потребовала предоплату за услуги. Югорчанин, будучи уверенным, что после оплаты встреча состоится, несколькими операциями перевел через мобильное приложение более 21 тысячи рублей. Как только деньги поступили на счет, представительница древнейшей профессии перестала выходить на связь с клиентом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если мошенников поймают, то им светит лишение свободы на срок до 5 лет.

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В Югре мошенники придумали новый способ обмана – «защитные счета» для хранения денег. Жители региона продолжают верить злоумышленникам.