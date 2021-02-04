Югорчанин ездил за рулем с фальшивыми правами, пока не попался полицейским Фото: pixabay.com

Сотрудники ГИБДД в Кондинском районе остановили легковой автомобиль, для проверки документов. За рулём находился 41-летний мужчина, который предъявил удостоверение на право управления транспортными средствами по всем категориям. Во время проверки выяснилось, что удостоверение в базе данных не значится.

Позже мужчина объяснил, что на данный момент он, действительно, не имеет права управления транспортными средствами, так как был лишен его несколько лет назад. Законным способом восстанавливаться в правах не захотел, а нашел в Интернете объявление о продаже водительского удостоверения за 28 тысяч рублей. Оговорив условия сделки и оплатив документ, спустя несколько дней ему по почте пришли фальшивые документы: удостоверение и свидетельство об обучении.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей». Максимальное наказание, которое может ему грозить - лишения свободы на срок до одного года.