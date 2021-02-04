В Ханты-Мансийске приступила к работе вторая смена молодежи Фото: pixabay.com

В столице Югры продолжают свою работу молодежные трудовые отряды. С начала февраля ещё 51 подросток стал участником трудового движения города. Организует трудовую деятельность отрядов Городской молодежный центр вместе с муниципальным предприятием «Жилищно-коммунальное управление». Молодёжь убирает снег и мусор на придомовых территориях и детских площадках, прилегающих к ним.

Со всеми подростками обязательно заключаются срочные трудовые договоры, ведутся личные дела, заполняются трудовые книжки, выдается необходимая спецодежда. Всем ребятам выдают маски, перчатки и антисептики, а также их работа построена с соблюдением социальной дистанции.

Подростки работают пять дней в неделю, продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет от двух с половиной до четырёх часов. Все работники получают зарплату за свой труд.

За каждым отрядом закреплен куратор, который несёт ответственность за охрану труда. Помимо работы, ребята в течение месяца примут участие во Всероссийской акции «Безопасность детства 2020/2021» направленной на профилактику пожаров и чрезвычайных ситуаций в молодежной среде.