Югорчанка хотела помочь своей знакомой, но пополнила карман аферистов Фото: pixabay.com

За сутки в Югре зафиксировано 20 случае мошенничества. Около 3 миллионов рублей лишились жители региона.

Жительница Сургутского района на сайте бесплатных объявлений выставила на продажу эпилятор. Товаром заинтересовался покупатель, списался с югорчанкой и договорился о сделке. Но для перевода денег уточнил у продавца реквизиты карты, женщина продиктовала данные. А спустя время заметила, что с ее счета спивались почти 150 тысяч рублей.

В Нижневартовске северянка через «Инстаграм» увидела у своей знакомой призыв о помощи. Якобы у нее попала в аварию мать и ей необходима финансовая помощь. Югорчанка не смогла пройти мимо и решила перевести по указанному счету порядка 20 тысяч рублей. Позже она узнала, что страница была взломана, а размещенная информация фейковой.

Вартовчанин поверил мнимому начальнику РЭО ГИБДД УМВД России г. Нижневартовска Михаилу Сергеевичу. Аферист под предлогами заказа стола в кабинет и подсчета замеров, а также покупки бутылки шампанского и коробки конфет, попросил пополнить баланс его номера телефона. Доверчивый югорчанин перевел на указанный телефон 5 тысяч рублей.