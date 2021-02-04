Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 февраля 2021 года увеличилось на 152 человека Фото: pixabay.com

Несмотря на спад количества зараженных коронавирусом, пандемия продолжается. На сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 48 307 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 152 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 человек бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 148 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) остаются 9 366 человек, сняты с наблюдения 178 553 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 676 человек, всего прошли обследование на коронавирус 1 338 762 югорчанина.

Больше всего заболевших за сутки выявлено: в Сургуте – 41; Нягани – 13; Нефтеюганске – 12; Советском районе – 12; Сургутском районе – 12; Ханты-Мансийске – 10.

Также новые заболевшие есть: в Югорске – 9; Мегионе – 6; Нижневартовске – 6; Когалыме – 5; Березовском районе – 5; Октябрьском районе – 5.

Закрывают список по числу заболевших: Пыть-Ях – 4; Нижневартовский район – 4; Урай – 3; Нефтеюганский район – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Белоярский район – 1.

В тяжелом состоянии находятся 82 пациента, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 677 человек. За выписаны по выздоровлению 264 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 45 401 югорчан.