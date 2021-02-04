Подросток из Нижневартовска будет наказан за кражу ноутбука Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 16-летний подросток украл ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей из квартиры жилого дома по улице Пермской. Возбуждено уголовное дело, нарушитель дал признательные показания и находится под подпиской о невыезде.

В Когалыме продавец-кассир, находясь на рабочем месте в магазине по улице Прибалтийская, вместе с мужчиной украли продукты на 2 тысячи рублей. Через несколько дней та же нарушительница в компании уже другого мужчины, похитили из того же магазина продукты на сумму более 5 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли подозреваемого, который используя чужую банковскую карту оплачивал товары в различных магазинах и похитил таким образом порядка 5 тысяч рублей. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 27.