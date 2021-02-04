Погода в Югре на 4 февраля 2021 года: в отдельных районах изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 4 февраля: Днём температура воздуха -10,-15 °С, местами -17,-22 °С. Ночью -12,-17 °С, при прояснениях -20,-25 °С. Переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -13,-15 °С, ночью -15,-17 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём -14 °С, ночью -20 °С, небольшой снег, западный 2-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -13 °С, ночью -20 °С, небольшой снег, ветер западный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -14 °С, ночью -21 °С, небольшой снег, ветер западный 2-4 м/с.

В Когалыме: Днём -16 °С, ночью -23 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», — говорили на Руси). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоило. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы; считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.