В Сургуте проведут масштабную реконструкцию проспекта Ленина Фото: Администрация Сургута

Весной следующего года планируют начать реконструкцию улицы Ленина в Сургуте. Администрация города уже приступила к практической реализации задумки. Состоялось первое заседание рабочей группы, в которую вошли представители администрации, градообразующих предприятий, общественного совета по вопросам ЖКХ и специалисты в области архитектуры.

Работы принято разделить на 8 этапов, чтобы не перекапывать сразу всю улицу и не создавать неудобства югорчанам.

- Это первый в Югре опыт комплексной реновации улицы с прилегающими территориями и общественными пространствами. Мы не просто делаем дорожное полотно. Мы хотим, чтобы было благоустроено все вокруг с учетом интересов окружающих. Начальная точка – главный корпус СурГУ, конечная – эстакада с оранжевой аркой - рассказал заместитель главы города Алексей Жердев.

Заместитель города объяснил, что в планах рабочей группы – сделать проспект въездной улицей, «красной». Есть идея создать в зоне прилегающих территорий «сургутский арбат» – пешеходную улицу и таким образом завершить реализацию плана по объединению всех зеленых пространств города пешеходными и велодорожками.