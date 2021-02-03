В Югре росгвардейцы спаси пожилую женщину из горящего подъезда Фото: pixabay.com

В Урае экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по ХМАО — Югре, находясь на маршруте патрулирования получили сообщение, что на первом этаже одного из многоквартирных жилых домов микрорайона «Д» произошло возгорание.

Сотрудники Росгвардии приехали на место происшествия вместе со спасателями местной пожарной части и незамедлительно приступили к эвакуации жителей дома, в подъезде которого наблюдалось сильное задымление.

Росгвардейцы стучали в двери квартир, проверяя, не остался ли кто в помещениях, разыскивая нуждающихся в экстренной помощи. Дверь одной из квартир, расположенной на втором этаже, была открыта. Когда сотрудники вошли в уже наполнившуюся дымом комнату, нашли там спящую пожилую женщину. Разбудив её, помогли югорчанке одеться и проводили к машине скорой помощи. Убедившись, что никто из жильцов дома не пострадал и все жители успешно эвакуированы, группа задержания уехала по дальнейшему маршруту своей работы.