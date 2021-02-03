Нефтеюганцу грозит 10 лет за покупку наркотиков Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

Во время патрулирования улиц сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Нефтеюганску остановили 34-летнего местного жителя. Во время досмотра у мужчины нашли сверток с веществом светлого цвета, внешне схожим с наркотическим.

Как показало заключение экспертов-криминалистов: вещество является запрещенным наркотиком синтетического происхождения, общая масса которого составила 1,2 грамма.

Следственные органы узнали, что подозреваемый купил запрещенное вещество через Интернет для личного потребления.

Против югорчанина возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконное приобретение наркотических веществ". Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку - лишение свободы сроком до десяти лет.

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