В рамках «Лыжни России – 2021» в Югре подготовлены множество призов Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Массовое катание в рамках Всероссийской гонки «Лыжня России» перенесено в онлайн формат и пройдет с 6 по 12 февраля в в 16 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. Но несмотря на ограничения, традиционные конкурсы и розыгрыши призов от партнеров обязательно состоятся. Для этого необходимо разместить креативные, энергичные и веселые фотографии с «Лыжни России – 2021» в своих социальных сетях ВКонтакте, Instagram или Facebook, и обязательно указать хештег #лыжня2021хм.

Организаторы подготовили множество интересных подарков в таких номинациях как: серебряный возраст» (для участников старшего поколения (55 лет и старше), «самый оригинальный стиль передвижения на лыжах», «самая спортивная семья», «спортивный класс», «спортивный юмор», «моя первая лыжня» (для самых маленьких участников), «лучшее селфи», «красота вокруг нас» (На самый красивый пейзаж, на фоне которого сделано фото), «лапы и хвосты» (фото и видео с домашними питомцами и другими животными).

А для тех, кому дистанция в 1,5 километра покажется слишком маленькой, есть еще один конкурс на самую длинную дистанцию, преодоленную в рамках «Лыжни России – 2021». Для её измерения будут учитываться данные со спортивных часов, фитнес-трекеров и мобильных приложений для занятия спортом, которые нужно будет отправить организаторам по адресу media@ugramegasport.ru до 13 февраля 2021 года.