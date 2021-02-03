Югорчане могут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн Фото: pixabay.com

На портале госуслуг открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса. Если свободных мест нет, то можно записаться в лист ожидания – сотрудники медучреждения свяжутся с каждым заявителем для уточнения деталей. А также желающие привиться могут напрямую обратиться в регистратуру медицинского учреждения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции привиты 17 тысяч 814 югорчан, из них 4 тысячи 174 человека полностью завершили иммунизацию. Всего в Югру поступило свыше 27 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Пройти вакцинацию от коронавируса может каждый желающий от 18 лет и не имеющий противопоказаний. Поставить прививку могут югорчане старше 60 лет; граждане, имеющие хронические заболевания; граждане, работающие с большим числом людей - они стоят в приоритете на вакцинацию.

Противопоказано ставить прививку людям моложе 18 лет, а также при обострении хронических заболеваний. Кроме того, если у человека на данный момент есть признаки ОРВИ, гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, беременность и кормление грудью, то в таких случаях прививку не ставят.

Процедура проходит в два этапа. Сначала вводится первый компонент, через 21 день – второй. Полный иммунитет сформируется через 2-3 недели после введения второго компонента вакцины.