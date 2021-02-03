Югорчанин выращивал запрещенные растения в своей квартире Фото: ОМВД России по Кондинскому району

Полицейские обнаружили в доме у 30-летнего жителя поселка Куминский Кондинского района запрещенные наркотические вещества.

В квартире мужчины оперативниками обнаружены две ёмкости с землей, в которых росли подозрительные растения. Экспертиза подтвердила, что это «конопля», массой в высушенном виде более 6 граммов.

Мужчина признал свою вину в выращивании конопли и пояснил, что семена он заказал через Интернет, посадил и растил их с целью дальнейшего личного потребления.

В настоящее время против югорчанина возбуждено административное расследование по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, мы сообщали ранее о том, как житель Нягани хранил в бане почти 130 граммов травы похожей на коноплю. Полицейским мужчина клянется, что нашел ее случайно.