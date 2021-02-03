Югорчане под предлогом заработка лишаются своих денег Фото: Виктория Терина

Мошенники пополнили свои доходы за счет доверчивости югорчан почти на 800 тысяч рублей. Лидируют по количеству случаев Сургут, а потратиться больше всего пришлось жителям Ханты-Мансийска.

Так, 30-летняя женщина пыталась заработать крупную сумму денег. Югорчанка в «Инстаграм» увидела заманчивое предложение и решила пройти по ссылке, позже с ней связался якобы сотрудник банка и рассказал про брокерские сделки. Мужчина настоял на том, чтобы северянка создала электронный кошелек и пополнила его, затем перевела сбережения на платформу «TIMUE». На эмоциях и в предвкушении заработка женщина отдала в руки аферистов свыше 350 тысяч рублей.

В Нефтеюганске с подобной аферой столкнулся 34-летний мужчина. Он поверил мнимому собеседнику в «Инстаграме», который в переписке уговорил вложить 100 тысяч рублей. Югорчанин все обдумал, долгое время сомневался, но решился и рискнул. В итоге остался ни с чем.

Компанию пострадавших пополнила и 57-летняя сургутянка. Она решила не отставать от молодежи. Ей позвонил сотрудник брокерской компании «Fin-Case» и попросил сообщить ему реквизиты банковской карты. Уточнил, что югорчанке необходимо вывести деньги, которые она заработала в результате успешно проведенных сделок. Сургутянка продиктовала все данные и, ожидая пополнения баланса, обнаружила списание почти 30 тысяч рублей. Она пыталась выяснить самостоятельно, где и что упустила, почему у нее сняли деньги, но сотрудники компании перестали выходить на связь.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.