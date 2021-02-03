В Советской больнице начали прививаться второй партией вакцины от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Советскую районную больницу поступила вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») в количестве 315 доз.

Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в медучреждение после новогодних праздников. Сначала привились медицинские работники, работники социальных учреждений. Как сообщает заведующая взрослой поликлиникой Наталья Яненко, все привитые перенесли вакцину хорошо, только в единичных случаях были зафиксированы реакции в виде невысокой температуры, болезненности в месте инъекции.

315 доз второй партии вакцины распределены, ей будут привиты медицинские работники, сотрудники дошкольных и школьных образовательных учреждений, самостоятельно записавшиеся на вакцинацию.

- Мы сможем победить коронавирус и вернуться к обычной жизни, только когда выработается коллективный иммунитет. Большую роль в его формировании играет всеобщая вакцинация, которая проводится на добровольной основе и бесплатно. Призываю население не бояться и вакцинироваться, – говорит заведующая взрослой поликлиникой Наталья Яненко.