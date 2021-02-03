В Сургуте столкнулись «Шевроле» и «Ниссан»: пострадали женщина и ребенок Фото: ГИБДД России

В Сургуте 19-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», выезжая с прилегающей территории, не уступил 36-летнему водителю «Ниссан» и врезался в него. В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Ниссан»: 46-летняя женщина и 5-летняя девочка получили травмы. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

На территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 25 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к обязательному соблюдению ПДД и взаимной вежливости.