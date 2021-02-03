Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 февраля 2021 года увеличилось на 146 человек Фото: pixabay.com

Число зарегистрированных случаев коронавируса становится меньше. Так, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено на территории округа 146 случаев заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах. С марта в Югре зарегистрировано 48 155 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: у 119 человек на момент выявления коронавируса наблюдались признаки ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, у 2 человек бессимптомная форма заболевания. Контакт установлен в 142 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 905 жителей региона, сняты с наблюдения 177 538 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 4 212 югорчан, всего прошли обследование на коронавирус 1 334 086 жителей Югры.

Самое большое число заболевших за сутки: в Сургуте – 45; Нефтеюганске – 15; Березовском районе – 13; Югорске – 11; Ханты-Мансийске – 10.

Также заболевшие зафиксированы: в Нижневартовске – 9; Советском районе – 8; Когалыме – 6; Мегионе – 5; Нягани – 5.

Небольшие цифры заболеваемости есть: в Покачах – 4; Нижневартовском районе – 3; Пыть-Яхе – 2; Белоярском районе – 2; Кондинском районе – 2; Нефтеюганском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Радужном – 1; Сургутском районе – 1.

В тяжелом состоянии находятся 85 пациентов, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 675 человек. За сутки выздоровели 308 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 45 137 югорчан.