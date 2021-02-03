В Югре разыскивают выпивающую женщину Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

СУ СК России по ХХМАО – Югре разыскивается Сабова Н.А., которая 4 декабря 2002 года в дневное время планировала пойти из дома 29 по улице Просвещения города Сургут на прием к врачу, однако в медучреждение не пришла, а из дома пропала. До настоящего времени место её нахождения не известно.

Сабова Надежда Александровна, 25.08.1956 г.р., уроженка Свердловской области. Низкого роста (до 160 см.); среднего телосложения; плечи опущенные; лицо овальное, бледное; глаза карие; нос приподнятый; губы толстые, равномерно выступающие; уши большие, треугольные, мочки сросшиеся; на момент исчезновения волосы волнистые, короткие, крашеные в светлый тон.

На правой ключице родинка размером около 1 см.; зубы вставные из металла желтого цвета; ходит медленно, курит, может выпивать. Могла быть одета в: дубленку темно-коричневого цвета; шапку меховую светло-серую; костюм зеленого цвета; юбку зеленого цвета; сапоги темно-коричневые зимние.

Всем кто мог видеть Надежду или что-либо знает о месте ее нахождения, просьба обратиться в следственное управление по телефонам 8(3466) 24-85-82, 8-987-259-05-89 или 102.