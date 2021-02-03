Погода в Югре на 3 февраля 2021 года: местами небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 3 февраля: Днём температура воздуха -9,-14 °С. Ночью -12,-17 °С. Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -12,-14 °С, ночью -14,-16 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -12 °С, ночью -14 °С, небольшой снег, западный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -12 °С, ночью -13 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -11 °С, ночью -14 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -14 °С, ночью -15 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

На Руси пытались предсказать погоду и урожай в этот день, существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».