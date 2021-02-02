Стартовало Первенство Югры по биатлону среди юношей и девушек Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко вновь раздались выстрелы. В Ханты-Мансийске стартовало Первенство Югры по биатлону среди юношей и девушек. В соревнованиях участвовали биатлонисты в двух возрастных категориях: 2002-2003 и 2004-2005 годов рождения из восьми муниципалитетов - Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Урая, Нефтеюганска, Нягани, а также Кондинского, Октябрьского и Сургутского районов.

Первыми на старт спринтерской гонки вышли юноши, которые преодолели 6 км, а спортсмены постарше - 12,5 км. Всего в гонке приняли участие 74 спортсмена. Лучший результат среди парней 2004-2005 годов рождения показал спортсмен из Нижневартовска. Биатлонист финишировал с двумя промахами и временем 19 минут 17,5 секунд.

- Сегодня немного потеплело, поэтому лыжи катили не очень, все-таки снег был мягкий, но шел по дистанции легко, особенно первый круг. Конечно, силы мог бы распределить еще лучше, но в целом доволен. На первой стрельбе отстрелял чисто, а вот на лежке дважды промазал. Думал, что второй выстрел пройдет габаритом, но не прошел, — поделился юноша.

Девушки преодолели дистанцию в 4,5 км и два огневых рубежа. Лучшей стала Карина Пляцок, представляющая Сургутский район.

Соревнования продолжаться в четверг, 4 февраля, еще одной спринтерской гонкой.